日招徠移民 最快一年給永久居留權

2017-10-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本與新加坡也面臨生育率過低、人口加速老化及勞動力不足問題，對於長期經濟發展造成衝擊；日本及新加坡政府近年來不約而同透過放寬移民政策，解決現階段勞動力不足的燃眉之急。

日本去年的出生人口比死亡人口還少三十三萬○七八六人，已連續十年人口減少；但相較於二○○五年生育率僅一．二六，去年已拉高到一．四四，顯示日本鼓勵生育措施收到若干效果。

安倍擬推幼兒園到大學免費教育

日本在二○一二年提高兒童津貼，三歲以下的兒童每月發放一．五萬日圓（約台幣四千元），三歲至十五歲兒童每月發放一萬日圓；安倍政府還設法改善育兒的環境，並且考慮實施從幼兒園到大學免費教育，希望能減輕日本家長的教育負擔，能放心地「增產報國」，將生育率提升到一．八的目標。

除鼓勵民眾生育，日本政府也放寬移民政策，擁有高度專業知識的外國人取得日本永久居留權的時間，由五年縮短到三年，若滿足一定條件，停留一年就能取得永久居留權，希望以這個全球最低門檻的綠卡申請制度來吸引外國人才，目標是在二○二○年吸引一萬名優秀人才移民日本，終極目標則是讓日本人口維持在一億以上。

新加坡去年的生育率僅一．二，與台灣一樣屬於全球末段班。新加坡政府推出一系列鼓勵生育措施，包括發給一．四萬新元至二．八萬星幣（台幣三十一萬至六十二萬元）生育補助金，優先配給國宅等，男性也能享有兩週帶薪育嬰假；這些措施使得過去兩年新加坡新生兒人數都超過三．三萬人，維持十年平均水準之上。

新加坡每年引進2.5萬專才 總人口拚600萬

新加坡政府去年公布人口白皮書，放寬移民政策，希望每年引進一．五萬到二．五萬外國人才，到二○二○年時，讓人口從目前的五三一萬人，增加到五八○萬至六百萬人，二○三○年時，進一步增加到六五○萬至六九○萬人。