像上世紀初的美國 「拆東牆補西牆」 中國債務爆表 美學者︰龐氏騙局

2017-10-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國人行行長周小川在中共十九大召開期間警告，中國因企業及家戶負債過高，須防範「明斯基時刻」（Minsky Moment） ；但加州大學聖地牙哥分校副教授史宗瀚指出， 中國已非常接近「明斯基時刻」，其非金融體系債務占ＧＤＰ（國內生產毛額） 比重遠高於一般認知的二五○％，中國整體而言就像是「龐氏騙局」。

非金融債務比遠高於250％

「明斯基時刻」指的是當資產價格上漲會吸引投機性貸款增加，但當資產產生的現金流不足以支付債務利息，投資者被迫得賤價賣掉手中資產，最終造成資產價格崩盤；「龐式騙局」發生於二十世紀初的美國，各種衍生的手法還一直存在於金融市場，簡單來說是「拆東牆補西牆」，得不斷吸引新投資者加入付錢，來支付之前投資者的投資與利潤。

史宗瀚在德國墨卡托中國研究中心（MERICS） 發表報告指出，中國非金融體系債務占ＧＤＰ比重高達三二八％，如此龐大債務，意味著中國支付的利息，遠大於名目ＧＤＰ的增幅；截至今年六月底，中國支付利息總額超過名目ＧＤＰ成長的約八兆元人民幣（約一．六兆美元）；「中國整體而言就像是龐氏騙局。」

史宗瀚指出，未來幾年中國債務將持續成長，直到債務泡沫破裂。儘管中國債務負擔龐大，未來五年不可能出現由國內引發的危機，引爆點可能是同步發生資本外流及外國資金突然撤離。

多數分析師預估，中國外債為四千億美元。但史宗瀚指出，若加上香港外債，中國外債超過一．九兆美元，且超過一兆美元是短期跨銀行間借貸。

史宗瀚分析，當倫敦的銀行把錢拆借給香港的銀行，會假定這些錢將投資於可自由交易的流動資產，但若香港的銀行把錢再借給中國四大銀行，四大銀行又轉貸給資產流動性很低的中國大型國企；當這些外債即將到期，中國監管機構可能不准中企將人民幣轉換成美元。

他指出，過去沒有人會質疑中國可用龐大外匯存底償還外債的能力，但隨著近年來中國外匯存底快速減少，外債又急速增加，中國恐不再擁有足夠流動性的外匯存底來償還外債，尤其是高達一．二兆美元的跨銀行間借貸大多是短期的。