阻中資併購美企 美擬擴大嚴審

2017-10-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕知情人士透露，由於中國企業大肆收購美國企業，美國國會跨黨派議員已草擬一份法案，將擴大美國外商投資委員會（CFIUS）審查外企投資美企的範圍，包括成立合資企業和收購少數股權等，都要接受審查。該法案預計下週就會公布。

這些國會議員指出，目前CFIUS執行的外國投資審查架構，忽略了會造成國家安全風險的交易，因為CFIUS主要的審查標的是外企對美企完全收購的交易。

根據美媒取得的法案內容，將擴大CFIUS審查外國投資美企的範圍，包括成立合資企業、收購少數股權、鄰近軍事基地的房地產交易等，都要接受審查；同時將增加CFIUS審查時考慮的國家安全要素，提高投資限制，以維護美國對被視為威脅國的技術優勢。

支持該法案的共和黨籍聯邦眾議員皮廷格（Robert Pittenger）表示：「許多中國投資都有中國政府在背後推動，鎖定美國重要的基礎建設，擾亂美國的國防供應鏈需求。這項跨黨派立法將強化和現代化CFIUS的權力，給美國政府必要的工具，好好追蹤和評估中國的投資。」

近年來中企大舉在美國科技、農業和金融服務部門進行收購，引發美國國會議員擔憂。根據彭博數據，中國在美國進行的併購和少數股權投資，去年創下459億美元的高峰，為2015年177億美元的2倍以上。

今年以來中企在美國完成的投資達236億美元，有些交易因遭CFIUS阻擋而告吹。儘管CFIUS可以要求交易內容變更，但只有美國總統可以封殺交易。美國總統川普9月時就封殺有中資背景的私募股權公司收購美國晶片製造商萊迪思半導體（Lattice Semiconductor），理由是該交易獲得中國政府支持。