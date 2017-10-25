iPhone X預購倒數「叫好不叫座」

2017-10-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕離蘋果iPhone X新旗艦手機本週五開始的預購僅剩短短幾天，不過，券商桑福德伯恩斯坦研究（Bernstein）對美國、英國、中國逾1112名iPhone手機用戶的調查顯示，iPhone X需求將會相當龐大，卻稱不上異常突出，僅約4分之1受訪者打算購買。

蘋果手機10週年紀念款iPhone X將於10月27日開放預購，11月3日開始出貨，消費者對該機種的殷切期待，使已開賣的iPhone 8和8 Plus新機需求受到抑制。不過，蘋果前共同創辦人沃茲尼亞克卻吐槽，iPhone X很失敗、完全沒有激發其購買慾望；他無法接受iPhone X激進的劉海外型，不會如同往年一樣都排隊購買。

Bernstein表示，調查顯示美、英、中的上千名iPhone用戶對iPhone X的熱情，似乎比真正想購買的意願更高，有48%受訪者表示同意或非常同意「對iPhone X感到興奮」，卻僅24%受訪者打算購買，兩者差距在中國尤其明顯（74%、26%）。

Bernstein分析，儘管有多少iPhone用戶會升級至要價999美元的iPhone X還很難說，但該調查顯示絕大多數受訪者仍將繼續選擇蘋果產品，消費者對iPhone忠誠度仍十分強烈，僅3%受訪者表示下一支手機不會是iPhone。

彭博科技專欄作家高鳴燦（Tim Culpan）指出，iPhone X傳出生產延滯、多項零組件製造遭遇瓶頸，凸顯蘋果資深管理層在供應鏈決策上出現問題，例如選擇採OLED（有機發光二極體）面板、臉部辨識系統，都錯估供應鏈能力，導致最近感測器模組都傳出生產瓶頸，拖累手機整個生產。