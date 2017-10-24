智慧手機處理器市佔 高通穩居龍頭

2017-10-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕市調機構Strategy Analytics指出，高通靠著驍龍600系列晶片，在智慧型手機應用處理器市場佔上風，主要競爭對手聯發科（2454）、展訊（Spreadtrum）表現則不佳。

2017年上半年高通智慧型手機應用處理器營收市佔率達42%，保住市場龍頭寶座，蘋果與聯發科市佔率各為18%居第2，第4名及第5名則為三星LSI（系統晶片部門）及展訊。Strategy Analytics分析師Sravan Kundojjala指出，高通在14奈米行動晶片一役錯失良機後，便極力確保10奈米行動晶片的領先地位。

不過，即使高通營收成長，但並未支撐整體市場在2017年上半年獲得成長，智慧型手機應用處理器整體營收年減5%至94億美元。Strategy Analytics指出，聯發科市佔率要追上高通恐怕還需要一段時間，因為聯發科在數據機晶片技術上落後高通。

Strategy Analytics手機元件技術總監Stuart Robinson也指出：「聯發科應該開始降低Helio X系列的重要性，而專注在Helio P系列，使其投資方向更為完善，有助於在2017年下半年恢復市佔率。」

另外，Strategy Analytics同時也公布，2017年上半年平板處理器整體營收年增5%至9.84億美元，排名前5名依序為蘋果、英特爾、高通、聯發科及三星LSI；蘋果市佔率增加至37%，英特爾和高通則分別為18%及16%。