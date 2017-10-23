解決缺工問題 賴揆籲企業加薪

2017-10-23

東南亞 可做為人才來源和出口

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德昨分別針對企業缺工、缺人才議題，召集相關部會首長討論。針對「缺人才」議題，賴揆認為，東南亞可做為我國企業發展的人才來源及出口，他指示相關部會辦理新南向人才交流計畫時納入此一概念；政院並呼籲企業為廣大勞工調薪，吸引優秀人才加入，以解決「缺工」問題。

行政院發言人徐國勇會後轉述，賴揆會中裁示，我國一○五年整體失業率為三．九％，算是相當低，但企業仍有缺工問題。在就業方面，青年失業率偏高，女性及中高齡族群勞動參與率偏低，但政府已提出相關對策，提高這三族群就業的誘因。因此企業缺工的性質及情形為何，請相關部會再進一步了解。

徐國勇指出，賴揆認為，缺工的問題與薪資有相當關聯，如果企業提供的薪資具競爭力，應能有效緩解缺工問題，因此政府呼籲企業可以配合政府為軍公教調薪三％的政策，也為勞工朋友加薪。

在「缺人才」方面，徐國勇轉述，賴揆裁示請財政部會同相關部會研議投資抵減及分離課稅等租稅優惠誘因，以吸引人才；為協助國內大型企業吸引外國人才，請國發會檢視我國法規對延攬外國人才的友善程度；內政部等相關部會針對外國人才來台之簽證、工作及居留等生活環境友善程度進行檢討改善，於下次會議一併報告。

此外，對於新創包括青年及企業的跨世代創業概念，賴揆也請國發會針對如何建立友善的新創環境，於下次「加速投資台灣會議」進行報告。

教育政策 應滿足AI人才需求

徐國勇說，人工智慧（AI）是非常重要的產業，賴揆請教育部等相關部會檢視教育政策能否滿足未來上萬個人工智慧人才需求；薪資待遇與新創同等重要，面對鄰近國家高薪挖角台灣人才，政府應加強鼓勵企業提高員工薪資待遇，以強化吸引人才的誘因。