新設火力IPP 台電擬採競標制

2017-10-23

環保、供電穩定能力 列入資格評比

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部透露，因應電業法通過後新設民營火力電廠與擴廠，台電正在研擬新購電機制，預計今年底出爐；新辦法對火力電廠電力收購除採競標制外，也將環保、供電穩定能力等要求列入資格評比。目前有意爭取的電廠包括嘉惠、國光、新桃擴廠，還有已通過環評的宏關電廠。

電業法今年一月上路，開放民間申設發電業，但第四十五條規定發電業所發電能僅能售予公用售電業（即台電），而再生能源不在此限，可自由直供或轉供售電。

行政院長賴清德上任時承諾，力拚二○一九年後備用容量率回到十五％目標，得由民營電廠（IPP）挹注。官員透露，台電正在研擬新購電機制，比起過去動輒簽約二十年的IPP合約更具彈性，更貼近能源價格波動，避免重蹈過去以高價向IPP購電情形。

新購電機制 預計年底出爐

官員指出，因應二○二○年後兩、三年間的電力缺口，新機制正加快腳步研擬，預計年底出爐；目前九家民營電廠都曾表示興趣，但仍在盤點擴建能量，也有新進電廠準備加入。

至於「候選」的IPP有哪些？台電表示，嘉惠電廠為亞泥投資，原已有六十七萬瓩機組，今年通過環評小組審查新增五十萬瓩機組，因已接近通過，入列可能性相當高。

國光電力為中油及台電子公司台汽電合資公司，目前已有四十八萬瓩機組，預計至少可擴增一部同等機組，也相當有機會。官員表示，國光預計於年底送出擴廠環差，希望明年能通過審查。

新桃電廠目前已盤點出擴廠土地，但因鄰近台電高原天然氣電廠廠址，在通過環評考量下，未來兩案「擇一」可能性較大；因高原天然氣電廠之前遭遇抗議，台電一度表示放棄，未來新桃擴廠可能是替代選項之一。

由日商丸紅投資、位於新竹關西美達工業區的宏關電廠，是電業法通過後首家通過環評的新建IPP，總發電量為九十四萬瓩；由於該廠在環評方面拔得頭籌，環保承諾標準又較高，具有一定優勢，但新建大型機組時間較長，能否趕上用電缺口，也是考量之一。