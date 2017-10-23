翻轉太陽能產業 拒當中廠備胎

2017-10-23

記者張慧雯／專訪

台灣太陽能產業「整併」談了兩、三年，進度始終是「只聞樓梯響」。十月十六日，新日光、昱晶、昇陽宣布「三合一」整併案，預計明年更名為「聯合再生能源股份有限公司」，甚至要爭取國家發展基金參與增資，為台灣太陽能產業揭開整併序幕，接下來籌組模組聯盟、矽晶圓聯盟消息不斷，正式揭開台灣太陽能產業整併元年。

率先起跑的新日光董事長洪傳獻強調，台灣太陽能廠淪為中國業者的「備胎式」代工廠已經很久了，這對台灣在全球太陽能產業而言，「是一個很危險的位置」；現階段正值政府大力支持綠能產業，具備「天時、地利、人和」的最佳翻轉時機，就算整併工作再艱困，此時不做更待何時！

問：台灣太陽能產業的困境為何？

答：台灣發展太陽能產業的營運模式，受到過去半導體業基礎的影響，所以多數業者都以太陽能電池為主；中國發展太陽能產業時，因越上游的產業投資金額越大，因此從上到下游呈現「金字塔」形狀，原料多晶矽（poly）的產能最少、矽晶圓（wafer）產能次之、電池片（cell）產能中等、模組（module）產能最大，兩岸太陽能產業結構大不同。

為什麼中國太陽能產業敢這麼做？因台灣的太陽能電池產能加總後是全球第二大，若中國模組廠發現太陽能電池片不夠時，除找自家人外，退而求其次還能找台灣業者代工，台灣太陽能電池廠可說是中國太陽能模組廠「備胎式代工」。

台灣電池產能全球第二 中國殺價

最慘的是，台灣太陽能廠大多都是中小企業，簡單來說，就是「很好殺價」，中國業者到各廠商詢價、比價，台廠面臨最大困境就是「景氣不好時沒客戶、產能無去處，景氣好時、被客戶殺價」，台灣太陽能產業落入一個很危險的位置，必須改變，否則就永無翻身之日。

問：過去談了那麼久整併，為何都無疾而終？

答：我研究全球獲利較好的太陽能公司營運模式後發現，其所處環境大多有三大要素，提供企業強而有力的支撐。第一是政府支持太陽能產業，在資金面、政策面提供業者有利環境；第二是企業的營運模式不是代工，必須往下游發展、找到屬於自己產品的出海口；第三是規模要夠大，一個國家至少要有一到兩家資本額夠大的太陽能業者，才能避免買主到處詢價、殺價。

這三大要素可說是「缺一不可」，過去時空與現在不同的就是政策大力支持、且願意在一定條件下注資，這讓整個台灣太陽能產業有了翻轉的機會。政府對太陽能產業目標是二○二五年裝置量要達到二○GW，這麼大的裝置量，如果沒有一個大企業支撐，目標其實不容易達成；此外，政府也希望企業在國內有更多投資、創造更多工作機會，雙方理念不謀而合，政府也願意在適當條件下挹注企業新的資金。

垂直整合 規劃各廠區五大事業群

第二項工作要做的就是「垂直整合」、往下游發展。將現有電池產線優質化，因三家公司設備都已折舊完畢，未來只要多一點投資、將既有產線再升級，不用再攤提折舊，只花小錢、就能看到效果，對政府而言，這是一種很經濟實惠的做法。

此外，國內模組目前產能不大，基於內需市場需求，合併後的模組廠兩年內產能可達一GW；海外模組廠的部分，也希望兩至三年內產能可達到三GW。由於現在模組設備的自動化程度很高，人工成本下降許多，這與中國低廉人工比起來，就具有一定的競爭力。

三合一整併只是一個開端、這是「第一階段」，未來也希望其他同業加入，讓台灣市場的太陽能業者家數不要那麼多，這樣就降低「被」殺價競爭的壓力。

當國內太陽能業者普遍都體認到「不改變就無法突破困境」，且「天時、地利、人和」因素俱在，此時不整併、更待何時？

問：外界質疑整併難度高？您的看法如何？

答：三家公司簽署「合併意向書」後，新公司的經營團隊就是由我擔任董事長、昱晶總經理潘文輝擔任執行長；過去新日光曾併購台達電集團旗下的子公司旺能，整併過程的法律問題與程序我們都有經驗，包括反托拉斯法、公平交易法（防止價格壟斷）等，都不陌生。

至於各廠區散落各地如何整併？未來我們會以「事業群」方式、由各公司高層來負責統籌規劃，預計成立太陽能電池、太陽能模組、太陽能矽晶圓、太陽能電站、新事業部等五大事業群。

其中，太陽能電池由昇陽光電副總曾盛誠主導、模組由新日光總經理沈維鈞整合、電站由永旺執行長蘇元良負責、矽晶圓則交給潘文輝統整；另成立「新事業部」（如模組的鋁框、玻璃等），交給昇陽光電總經理張錦龍負責，上週五（廿日）已開始開會討論，希望六個月內就能完成整併工作。

三家公司整併的確不容易，要做的工作很多，但我只能說，如果連廠房整併都做不到，那還能做什麼？未來還能有什麼希望？我也認為，三家公司都有共同目標，絕對有信心可以做得到、做得好。

裁員問題 做對的事過程會較艱辛

問：員工一定會擔心裁員問題，會如何處理？

答：其實「三合一」後會創造和擴大許多新的事業，如模組、新事業部門等，就長遠來看，對員工來說是有更多、更好的發展願景。過去太陽能因為連年虧損，沒辦法提供好的薪資與福利，但這次整併可以讓企業更有活力，員工未來能在一間更大、更好、營運更穩定的公司任職，對生活也會更有保障。

企業經營者本來就是要照顧員工、照顧股東，大家一起做一件對的事情，過程或許會比較辛苦，但既然是對的事情，就讓它發生吧！

2019年可賺錢 未來絕對是全球一咖

問：對政府綠能政策有何建言？

答：如果就財務面來看，我們有精算過、絕對不是憑空想像，這家公司第二年（二○一九年）賺錢的機率很大，且這家三合一的太陽能產業若整併成功、活下來，就會繼續擴大，未來在全球太陽能市場來說絕對是「一咖」。

我期待的不光只是改變台灣太陽能產業目前困境，更希望能為國家創造更多的就業率、國內投資，還有國內生產毛額（ＧＤＰ），而因符合政府當前的產業政策，願意參與、投資聯合再生能源，我們也希望整個綠能產業政策應該要落實「自己蓋、自己賺」（意指蓋太陽能電廠應使用台灣製造的電池、模組等，而不是變成中國或其他國家太陽能廠的出海口）；台灣如果不這麼做，產業供應鏈消失了，綠能產業是走不下去的。

洪傳獻小檔案

現職：新日光董事長

學歷：清華大學電機博士

經歷：工研院能源所太陽能電池實驗室主任、台灣光華非晶矽公司副總、台灣太陽光電產業協會理事長