追iPhoneX出貨 蘋果營運長傳本週會郭董

2017-10-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果高端旗艦新手機iPhone X將於十一月初開賣，不過，《日經新聞》報導，蘋果擔憂新機產量可能跟不上需求，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）本週來台參加台積電卅週年慶，將趁機與為iPhone X獨家組裝的鴻海集團董事長郭台銘會面，以瞭解生產情況。

首批備貨量 估僅3百萬支

據凱基證券分析師郭明錤報告分析，週五（廿七日）開始預售的蘋果手機十週年紀念機種iPhone X，估計首批備貨僅二○○萬至三○○萬支，可能無法滿足短期內的市場需求；至於影響iPhone X生產的原因，除手機3D臉部辨識功能模組，還有新相機的電路板。iPhone X將於十一月三日開始銷售。

《日經新聞》指出，iPhone X新機生產持續傳出受3D感測器模組零組件點狀投射器（dot projector）問題干擾，而該模組主要用於臉部辨識的功能；鴻海集團旗下富士康雖是蘋果新款旗艦機種的唯一組裝廠，但鴻海掌控的夏普、南韓樂金電子旗下LG Innotek負責裝配3D感測器模組。

產業消息人士透露，台積電是蘋果今年iPhone新機核心處理器獨家供應商，蘋果營運長威廉斯廿三日將來台灣參加台積電卅週年慶，訪台期間並和郭台銘會商，預期兩人會談將觸及如何處理iPhone X生產瓶頸的問題。

《日經新聞》和《華爾街日報》九月底都曾報導，iPhone X手機生產遭遇瓶頸，由於臉部辨識系統的3D感測器模組問題，大幅提高組裝難度，包括點狀投射器「羅密歐」模組及配套的紅外線相機「茱麗葉」模組。隨後，傳出郭台銘於十月初前往夏普工廠以協助解決相關問題。

夏普主管最近透露，生產良率已逐漸改善。不過，熟悉3D感測器的科技業主管指出，生產良率雖已改善，但尚未達到滿意水準，十月底前恐無法讓供應商開出最大量產程度。