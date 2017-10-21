台銀攝影季頒獎 11月起全台巡迴展覽

2017-10-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕伴隨大提琴家張正傑的悠揚琴聲，「二○一七臺灣銀行藝術祭—攝影季『台灣生命力』」攝影比賽頒獎典禮昨日盛大登場。台銀董事長呂桔誠表示，希望藉由多元文化參與，讓台銀這塊百年招牌增添一抹美的意念。

繼年初推出以在地文化扎根為理念的「繪畫季」之後，台銀持續舉辦一系列藝術祭活動，接續登場的「攝影季」，採用呂桔誠的發想，設定以「台灣生命力」為題，要求參賽者以「人」為元素，記錄下展現台灣生命力的真實影像，為這時代留下珍貴紀錄。

呂桔誠致詞表示，台銀成立長達一一八年，盡心為台灣社會服務，留下不少歷史印記；時至今日，希望進一步在文化面向上參與回饋，提供藝術家多元揮灑空間，讓歷史與美感共存於台銀的品牌之下，也讓全體員工能更以台銀為榮。

呂桔誠說，攝影師的專業鏡頭就像一雙銳利眼睛，「帶領我們看見台灣各個角落」，許多認真、溫馨或努力的生活故事，讓你我因看見這些影像，而更加愛這片我們安身立命之地。

台銀表示，攝影季自六月底徵件以來，吸引上千幅參賽作品，經國內知名攝影師鍾榮光、張蒼松、張宏聲、陳炳勳、林聲、徐明景及黃仁益老師等嚴格評選，最終挑出廿位得獎人，昨日舉辦頒獎典禮。

台銀說明，所有得獎作品將先於台銀總行營業大廳展出，自十一月一日起全台巡迴展覽；首站將於台中市政府惠中樓藝文長廊展出，歡迎喜歡攝影與欣賞美麗影像作品的民眾，踴躍前往欣賞。