大立光加薪》軍公教加薪 46％民眾認明年跟進

2017-10-21

國泰金調查

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰金控昨公布十月國民經濟信心調查，行政院宣布軍公教加薪後，民眾對於薪資上漲現況與預期指數同步轉正，為二○一五年八月以來首度轉正；而且，在景氣與薪資樂觀情緒帶動下，民眾整體消費意願持續上揚，大額消費意願指數更是突破樂觀門檻值，為二○一五年七月以來首見。

行政院九月宣布明年起軍公教加薪三％，拉升民眾的薪資上漲預期，調查顯示，三成民眾表示任職公司明年會跟進調薪，四十六．二％民眾認為可能跟進上調，平均調薪預期為一．四％，與軍公教的三％有差距。

國泰金指出，十月景氣現況樂觀指數持續彈升，再創廿八個月新高，但景氣展望樂觀指數小跌，整體景氣綜合信心仍維持上升趨勢。其中，薪資上漲預期彈升，民眾對薪資上漲現況與預期指數為○．八及五．七，為近廿六個月新高。

在景氣與薪資樂觀情緒帶動下，民眾整體消費意願持續上揚，其中大額消費意願指數一舉突破樂觀門檻值，來到四．○水準，為二○一五年七月以來首見。

不過，民眾對股市轉趨保守，國泰金經濟研究處協理陳欽奇指出，蘋果iPhone8銷售狀況不如預期，外資賣超力道加大，十月民眾股市樂觀指數下跌至負十七．二，為近三個月低點，風險偏好指數也小跌；整體來看，民眾對短期股市轉趨謹慎。