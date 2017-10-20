亞太電信推VoLTE 大量布建魔速方塊

2017-10-20

〔記者王憶紅／台北報導〕亞太電信（3682）是台灣第一家啟動VoLTE（Voice over LTE，將語音透過LTE網路進行傳遞）服務的電信業者，在提升網路品質、優化VoLTE後，亞太電信將大量布建「魔速方塊」（高速微型基地台），董事長呂芳銘表示，預計到明年中，將布建超過1.4萬個魔速方塊。

提高網路覆蓋率

市場預期，魔速方塊在全力布建下，負責生產製造的鴻海（2317）將受惠，明年初則會有第二代產品。

鴻海負責生產受惠

亞太電信今年4月取得主管機關同意建置上萬座高速微型基地台，目前正積極布建，亞太電信總經理陳永正指出，亞太電信過去以建設大型基地台為主，目前則是要提高覆蓋率，因此積極建置魔速方塊，以補弱訊、補家裡死角，更希望消費者用過就離不開亞太電信。

亞太電信的高速微型基地台首波鎖定全台各縣市知名商圈、夜市等人潮密集地段，搭配既有的基地台訊號，以改善室內覆蓋品質及無線上網速率，同時持續強化在人口密集、住戶抗爭嚴重等地區進行網路優化。

陳永正說，在未來3~6個月內，估計大小基地台將合計布 建超過25000座，並規劃完整的網路優化全方位解決方案，目前大型基地台約11000座。

亞太電VoLTE已有28萬用戶，目前包括Apple、HTC、InFocus、Nokia、OPPO、Samsung、Sharp等共63款手機可支援VoLTE語音通話服務的iOS及Android 4G手機。