台北戀館55.8億賣出 今年最大飯店交易案

2017-10-19

〔記者徐義平／台北報導〕昔日曾傳為名模林志玲與和成欣業小開邱士楷婚宴會場的「台北戀館」（現名台北和璞飯店），今年7月被外資英屬維京群島商史賓特公司以55.8億元買走，成為今年最大宗的飯店交易案。據悉，該外資背後大股東其實是台資。

根據內政部實價網，該飯店2005年8月興建完成，為地上8層建物，基地1618.08坪、建坪7316.14坪，7月和禧建設以55.8億元將飯店賣給外資，每坪實價約76.27萬元。

房產業者表示，該飯店坐落北市汽車旅館一級戰區的大直，前身為高檔Motel「台北戀館」，目前轉型婚宴會館、旅店等複合式商業模式。最初由和成欣業二代邱俊傑號稱砸下13億元打造，2008年傳出該飯店是林志玲與緋聞對象邱士楷的婚宴會場，但當事人否認。

當時該旅館土地屬於林姓祭祀公業，由欣翰建設跟地主承租土地，租期40年，再興建成汽車旅館轉租和成欣業二代經營，當時欣翰建設與和成欣業租約訂定20年。不過，傳出經營前幾年和成邱家因租金與收入無法打平，最終與欣翰建設協商以1億元代價將經營權賣回。

2013年，欣翰建設董事長邱麟砸下25億元向林姓祭祀公業取得土地所有權，順利取得建物與土地完整產權，完整取得後的期間則由和禧建設持有；今年7月，再以總價55.8億元賣給英屬維京群島商史賓特公司。若扣除外傳建物成本約13億元、經營權1億元以及土地產權25億元，合計開發成本近40億元，推估獲利金額近16億元、獲利幅度逾4成。

買家英屬維京群島商史賓特公司為2013年11月設立，公司設在北市中正區重慶南路一段上，在我國境內營運資金為7億1432萬元。至於賣家和禧建設股東背景則大有來頭，除董事長為欣翰建設董事長邱麟外，董事還包括「股市聞人」賈文中，監察人則是祥正電機股份有限公司董事陳麗雲。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該筆大型商用交易揭露後，大型商用不動產交易金額達243億元，是去年第四季以來單季新高，商用不動產似有逐漸復甦的跡象，但現階段仍以工業用的不動產為主，飯店、旅館交易偶有佳作。