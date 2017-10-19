經部想談高通案 公平會賞軟釘子

2017-10-19

經長︰公平交易和產業發展 應平衡

〔記者黃佩君、廖千瑩／台北報導〕公平會十一日對高通（Qualcomm）祭出二三四億元史上最高罰鍰，經濟部前天表示「深感憂慮」，擔心影響台灣投資及產業發展；經濟部長沈榮津昨再度表示「應該在所謂的公平交易及產業發展之間取得調和平衡點」，將再看是否能跟公平會有後續討論，但對罰鍰金額「不便干預」。

公平會︰已結案 高通可提行政訴訟

對此，公平會副主委彭紹瑾則表示，高通案已結案，不便再表達其他意見，高通若不服，可在收到處分書二個月內提出行政訴訟。對於經濟部想與公平會談一談，彭紹瑾說：「見了也是不適合表達意見。」

經濟部前天正式槓上公平會，發出新聞稿表示「期盼產業發展與交易公平能相互調和」，對調查與裁決過程、決議二三四億元罰鍰等「深感憂慮」；強調裁決結果未能衡量高通對整體產業的貢獻及未來合作商機，可能影響外商未來在台的投資。外界解讀，經濟部的動作是擔心公平會罰太重「嚇跑產業」。

對於外界質疑，公平會是獨立機關，是否可以與其討論限制競爭及產業發展之間的平衡；沈榮津則說：「『公平交易法』一開始就有寫『促進經濟之安定與繁榮』，法規裡面是有調和的。」

至於經濟部是否希望「罰少一點」？沈榮津表示，對於罰鍰金額「我們不便來干預」。