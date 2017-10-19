核四封存期滿 又「偷渡」8.1億預算

2017-10-19

立委批「錢坑永續」不排除全刪除

〔記者黃佩君／台北報導〕核四封存三年今年到期，但台電在尚未審議的明年度預算，竟又續編「核四資產維護管理預算」共八．一七億元，也是前年立法院決議不可再編列封存預算後，台電連續兩年「偷渡」。台電表示，三年封存期雖結束，但核四仍有改建或變賣可能，須維護資產保存價值；民進黨立委高志鵬批評「錢坑永續」，台電不尊重立法院決議，不排除在審預算時全數刪除。

台電︰可能改建或變賣 須維護

馬政府二○一四年宣布核四封存三年，封存期限今年底屆滿，因政府宣示非核家園，也沒有商轉可能。然而，雖然封存到期，台電卻更換名目延長，一○七年度預算又以「核四資產維護管理預算」續編八．一七億元。台電表示，核四未來仍有改建或變賣的可能性，須維護資產以保存價值，因此編列預算封存。

另外，核四雖為封存期間，目前仍有四一七名人力，一年相關人事預算也達八．五億元，被批評花大錢養冗員。台電總經理鍾炳利回應，人力主要用於核四資產維護管理，包括定期運轉測試保養等，把核四維護到最好狀態，以便能以較高價格出售，且核四員工預計明年底會降到二九○人。

去年立法院臨時會做成附帶決議，要求台電「不可再編列封存預算」；但台電在一○六年預算書中，仍編列核四「資產管理維護」費用八．五億兀，被時代力量立委黃國昌痛批「偷渡、藐視國會」，不過最後僅刪五千萬元，留下八億元。

高志鵬則批評，台電「不到黃河心不死」，核四也是「錢坑永續」，永遠沒有結束花錢的一天。他說，立法院已決議不可再編封存預算，台電竟年年編列，不排除在審預算時，爭取支持全數刪除。

核四三年封存經費當初估計三十七．八億元，包括十二．八億元「維護保養費與廠區管理費」及二十五億元「廠商停工補償費」，實際約三十億元，相當於一年十億；如今變身「資產管理維護」，又將續編一年八億。

到底核四封存經費要編列到何時？台電表示，目前維護仍有必要，但未來有可能會改變一些維護方式，例如減少運轉、封閉部分廠區等，「不排除檢討改變」，減少人力物力。