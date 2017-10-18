首次列入外資追蹤股 創意喊到350元

2017-10-18

〔記者卓怡君／台北報導〕亞系外資在最新投資報告中將IC設計服務廠商創意（3443）首次納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看350元，認為創意可望重演2007年榮景，昨日創意股價一早亮燈漲停，漲停價280.5元，創下近10年新高，創意為台積電（2330）轉投資，台積電持股比率高達35%，台積電與創意股價今年雙雙大漲，上演母子同樂行情。

創意今年大吃比特幣訂單，帶動比特幣挖礦專用特殊應用晶片（ASIC）出貨強勁，9月合併營收11.66億元創單月歷史新高，月增2.7%，年增31%，第3季合併營收34.14億元，較上季大幅成長26.5%，比去年同期大幅跳升43%，後市備受法人看好，今年以來股價大漲逾240%。

因中國關閉比特幣交易平台，造成創意股價在9月時一度拉回修正，但隨著中國可能重新開放比特幣交易，比特幣價格再度創新高，創意交出亮麗營收，股價再度展開創新高之旅。

亞系外資認為，創意獲得台積電奧援，技術能力高，未來受惠來自Google、亞馬遜以及中國客戶在人工智慧、深度學習、網通、多媒體與資訊中心相關客製化晶片設計訂單，毛利率因高階設計產品帶動明顯提升。

至於比特幣價格暴起暴跌，未來具有不確定性，亞系外資分析，因比特幣ASIC晶片出貨優於預期，創意今年營收可望成長25~30%，不過，因中國近期關閉比特幣交易，預估明年創意來自比特幣的營收下滑50%，但就算比特幣營收明年降至零，創意明年獲利與營收至少也與今年持平，下行風險有限。