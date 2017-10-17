11月底合併澳盛銀 星展銀迎接800新員工

2017-10-17

〔記者李靚慧／台北報導〕星展銀行將在11月底合併澳盛銀行，目前已確定近800名澳盛銀行員工將併入星展銀行，星展台灣員工總人數將增至2500人；星展位於台北市內湖的後勤營運中心大興土木，除擴增辦公樓層與空間，將首度採用「行動辦公室」，員工彈性使用辦公空間、沒有固定座位。

採用「行動辦公室」

澳盛銀行在去年11月，宣布出售個人金融及財富管理業務予星展集團，金管會在今年8月同意，分割基準日訂於11月25日，澳盛台灣個人金融與財富管理業務及相關資產與負債，都將移轉予星展台灣。

星展集團在去年宣布收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中國及印尼等五個市場的相關業務，當時澳盛銀行在台灣個人金融及財富管理相關業務員工人數達1200人，經過10個月調整，最後近800名澳盛員工確定加入星展銀行。

據了解，星展銀行雖對員工承諾年薪維持不變，卻沒有白紙黑字載明原有的工作條件可維持多久；至於澳盛銀行信用卡持卡人的權益，雖然上月澳盛銀行已全面寄發通知，告知財管、信用卡客戶，即將「移轉」至星展銀行，但信用卡權益會如何調整，至今未鬆口。

在11月25日後，星展銀也將同步接手澳盛銀行的8家分行，星展銀行在台營業據點增至45家。接手的8家分行中，包括4家高樓層分行，其中最高的板橋分行甚至在30樓，且星展銀規劃保留目前澳盛銀位於信義計畫區松仁路上的分行，星展銀在此區將出現同時有兩家分行「對望」的有趣景象。