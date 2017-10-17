中共早進駐騰訊 23％為黨員

2017-10-17

〔編譯盧永山／綜合報導〕外媒先前報導，中國政府打算強行入股騰訊等中國指標網路業者，直接參與管理與決策，讓騰訊董事會主席馬化騰「感到不安」；但中國「南方」雜誌透露，騰訊早就被中共組織牢牢掌控，不僅有二十三％的員工是黨員，還發行黨刊、黨務漫畫、黨建遊戲，讓年輕黨員在潛移默化中接受黨的教育。

「南方」週日發表的「騰訊：當互聯網＋遇上建黨」文章透露，騰訊現有員工中，有逾七千名是中共黨員，占員工總數的二十三％，分佈在騰訊八大部門裡，且有六十％擔任重要職務，顯然成為「引導騰訊發展的主力軍」。

該文章指出，騰訊黨委共有十一名委員，黨委書記是負責騰訊營運的集團高級副總裁，三位副書記則是分別掌管信息安全管理、網路媒體、政府事務的副總裁或總經理；黨委下設十二個黨總支及一一六個黨支部，涵蓋騰訊深圳總部、北京、上海和廣州各地分公司，幹部分佈在騰訊八大事業群。

該文章說，騰訊黨委還透過即時通訊軟體QQ、微信等，讓黨員連結黨組織和繳納黨費，還出版黨刊「騰翔」，是中國網路公司的第一本黨刊，成為騰訊黨委的宣傳陣地。

事實上，騰訊從二○○三年起就積極推動黨組織的建設，二○一一年成立公司黨委，目前三萬多名員工中，黨員人數逾七千人；顯然騰訊與中共的關係密切，不知馬化騰為何對中國政府入股騰訊一事感到不安。