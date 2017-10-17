蝦皮避中資審查 經部︰屬實可撤資

2017-10-17

被質疑以台灣人單一出資名義登記 成立3家人頭公司

〔記者錢利忠、黃佩君、廖千瑩／綜合報導〕在台灣電商界快速崛起的「蝦皮拍賣」，母公司SEA擬在美國上市籌資，律師葉光洲調閱SEA的上市說明書，發現背後真正的大股東是中國騰訊公司，質疑蝦皮拍賣在台登記的三家公司都是人頭，規避經濟部的中資審查，已向台北地檢署告發三家公司及負責人涉犯刑法使公務員登載不實罪及違反兩岸人民關係條例。

北檢已立案 將查有無不法

北檢昨表示，收案後已先立案，後續將發交調查局或刑事局等司法警察單位進行調查，釐清本案有無涉及告發狀中所述相關或其他不法；經濟部強調，將同步進行調查，若事證明確會依法處分，最重可比照淘寶案要求撤資。

蝦皮購物則發布聲明，強調蝦皮在全球各國設立均合乎當地法律規範，且在台灣歷年均遵守法規，並無涉及偽造文書及違反兩岸人民關係條例的行為，樂於配合有關單位說明情況。

蝦皮聲明 未違反兩岸條例

葉光洲昨指出，蝦皮拍賣對外宣稱其為新加坡公司SEA的子公司，但事實上，在經濟部登記的三家公司，包括樂購蝦皮、台灣競舞及愛貝公司，都不是僑外資身分，登記的單一出資股東都是台灣人劉佳衢，且樂購蝦皮和愛貝在台資本額只有新台幣五百萬元，台灣競舞資本額只有一百萬元，顯然SEA利用人頭辦理公司登記。

他強調，蝦皮以人頭來台登記，規避經濟部的中資審查，但SEA申請上市的資料卻顯示，其背後真正的大股東是中國騰訊公司，持股高達三十九．七％，早已超過兩岸人民關係條例認定的「中資」門檻、即中資持股超過三十％。

葉光洲指出，蝦皮在台灣已涉犯刑法第二一四條「使公務員登載不實罪」及違反「兩岸人民關係條例」，已將全案送交北檢偵辦；他呼籲經濟部詳查，令其撤資或處以罰鍰。

投審會表示，司法調查可直接搜索查扣，並調閱金融機構相關資料，投審會也會去了解相關情況。過去不乏「真中資、假外資」案件；二○一五年投審會曾對「假港商」淘寶開罰二十四萬元、並要求撤出台灣，也曾對「假新加坡商」阿里巴巴處以罰鍰十二萬元及半年內撤資或停止投資。官員透露，若事證明確，不排除比照淘寶等案辦理。

淘寶及阿里巴巴在受罰後，皆重新登記為中資；但阿里巴巴在台灣行政訴訟敗訴、淘寶卻勝訴；經濟部對淘寶案再度上訴，今年八月最高行政法院撤銷原判決，發回台北高等行政法院更審中。