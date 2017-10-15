傳儒鴻、聚陽代工 亞馬遜揮軍運動服飾業

2017-10-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博引述消息報導，電商鉅子亞馬遜（Amazon）擬初步嘗試以自有品牌進軍運動服飾市場，因此已找上一些國際休閒服飾品牌的供應大廠合作、為其代工，包括台灣的儒鴻企業和聚陽實業。亞馬遜不斷擴張旗下零售事業版圖，讓已在動盪中的傳統零售行業可能面臨更大劇變。

一位瞭解相關安排的人士指出，台灣成衣大廠聚陽正在為亞馬遜的產品線生產服裝；聚陽為國際平價時尚品牌Gap、日本快時尚品牌Uniqlo和美國柯爾（Kohl’s）百貨公司代工生產服飾。

永豐金證券分析師Silvia Chiu首先提出另一家台廠儒鴻和亞馬遜合作，儒鴻從八月就已開始出貨給亞馬遜；供應商如儒鴻等和電商公司的結盟，反映消費需求轉變，線上服飾銷售可望強勁成長，去年已佔總體服飾銷售的十九％，高於二○一一年的十一％。

參與人士指出，該合作計畫是新的，尚未簽署長期合約；這些成衣廠正在為亞馬遜生產少量產品，做為試驗一部分。針對彭博報導，亞馬遜未立即回應。

亞馬遜先前已涉足上班服裝、夾克、連身洋裝等一些自有品牌的時尚領域，旗下品牌有「Goodthreads」和「Paris Sunday」，現又將把觸角伸進自有運動服裝品牌，將使全球幾個最大的運動品牌面臨新的競爭。

報導指出，儒鴻的參與特別值得注意，因為儒鴻已是Nike、以瑜伽服聞名的Lululemon Athletica和Under Armour等運動品牌的服裝代工商，在生產高性能運動服裝上擁有關鍵專門技術。

消息傳出，Lululemon週五股價收挫二．二％，盤中一度大跌近五％；Under Armour收跌一．八％，盤中曾跌深二．八％；Nike短暫下跌後反彈，收盤微漲○．三％。