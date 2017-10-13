盛群Q4營運挑戰新高 明年前進印度

2017-10-13

〔記者卓怡君／台北報導〕微控制器（MCU）今年以來供應吃緊，台灣MCU廠商盛群（6202）挾著聯電（2303）產能奧援，交貨迅速，加上新品效應發揮，出貨明顯成長，第四季營運有機會再戰新高，盛群總經理高國棟更宣布，因應印度製造，明年第一季將前往印度設點，工程、技術人員均將前進印度，配合當地開發商一同搶市。

盛群昨日舉辦新品發表會，聚焦「無線智能生活」相關控制及通訊應用，新產品包括多款32位元MCU、智能家居類MCU、智能連接類MCU、安全消防類MCU、健康量測類MCU、電源管理類MCU等，其中無線充電產品因iPhone 8導入，備受矚目，盛群5W（瓦）無線充電產品已通過WPC（無線充電聯盟）認證，15W產品正在測試，可望在第四季取得認證。

盛群發言人李佩縈表示，在iPhone 8發表後，無線充電產品詢問度大增，今年前9月無線充電產品出貨量約30萬顆，第四季將顯著放量，全年出貨量約有100萬顆，明年可望以數倍成長躍升。

由於MCU應用層面不斷增加，需求大增，晶圓廠產能有限，今年MCU供貨吃緊情況持續，歐系國際大廠交貨週期長達半年之久，以32位元和8位元MCU供應最緊俏，盛群因獲得聯電8吋廠產能大力協助，交貨週期維持在兩個月左右，明顯比同業快，近來陸續接到轉單。

因客戶需求強勁，訂單滿手，法人預估，盛群第四季營收有機會再挑戰新高水準。