駭進遠銀 斯國兩嫌涉洗錢

2017-10-13

又追回近四千萬 我將領回

〔編譯管淑平／綜合報導〕斯里蘭卡警方十二日表示，已逮捕兩名涉及台灣遠東國際商業銀行遭駭客入侵案的嫌犯，追回遭竊贓款中的一百三十多萬美元（約三九二五萬台幣）。斯國警方調查此案，已經轉向更大規模的洗錢方向追查。

駭客在本月初入侵遠銀的國際匯款系統平台（SWIFT），據報竊走六千萬美元（約十八億台幣）後，遭跨國通緝。贓款被分別匯到美國、柬普寨和斯里蘭卡的戶頭。

法新社十二日引述斯國警方說，被捕的兩名嫌犯其中一人為斯里蘭卡裔英國公民，另一人具有斯國、英國雙重國籍，兩人在首都可倫坡一家銀行企圖領取匯入其戶頭的大筆金額時被捕。警方指出，這筆錢是由兩名印度男子匯入，「兩名印度人上週匯款時，人還在可倫坡，現已逃逸無蹤。」

斯國鏡報、Newsfirst等媒體報導，該國最大天然氣供應公司、國營Litro Gas公司執行總裁穆納辛赫（Shalila Munasinghe）以及高階軍官之子納姆尼（Shalila Munasinghe）因涉及此案於日前被捕，並延押至十月二十五日。兩名台灣警方和一名銀行人員已於十一日晚間抵達可倫坡，安排取回追回的贓款。

斯警疑有內情 朝洗錢偵辦

報導指出，此案已轉向洗錢案調查。調查發現嫌犯、其友人及相關聯之非政府組織的銀行帳戶間，不時有大筆金額往來，高階警官說，此案已不僅是駭客入侵銀行系統。斯國媒體此前報導指出，高層政府官員從天然氣進口中收取佣金，天然氣交易中也有嚴重違法情事。