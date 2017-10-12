遠東新智慧衣 攜手美大廠L.L.Bean

2017-10-12

〔記者陳柔蓁／台北報導〕第21屆台北紡織展（TITAS 2017）即將在10月16日至18日於南港展覽館舉行，遠東新（1402）總經理胡正隆透露，在開幕式後即將與百年美國戶外品牌L.L.Bean簽訂合作備忘錄（MOU），針對智慧衣方案「Dynafeed」進行合作，搶攻2018年冬季奧運商機。

上海紡織展與台北紡織展接連開跑，老牌紡織廠遠東新都參加，胡正隆說，以往參展主題多圍繞產品，去年起改以公司形象為設計主軸，要展現從原料到成衣一條龍的整合、創新、永續、領導、智慧、品牌等能力。

海洋回收紗與愛迪達合作

遠東新主力產品為聚酯，基於環保風氣，近年致力製程改善，將在展中發表海洋回收紗與愛迪達的合作，從球鞋延伸到球衣；也已經找出不用石油，改用廢棄稻稈做成生質塑膠的方法，也能做成防水透氣膜，獲德國戶外品牌Vaude採用，新品將在2019年上市。

遠東新研究發展中心經理許嘉夫進一步表示，公司以「紡織電子化」概念而非電子紡織化發展Dynafeed這個智慧衣方案，去年獲德國慕尼黑運動用品展金獎，現在發展到2.0版，但一年來都在洽談階段，如今終於有成。

除了有紡織展的利多，由於國際兩大PET酯粒廠美國M&G、印度JBF因財務問題倒閉，遠東新獲得轉單優勢，目前國際聚酯粒報價回升10%，來到每噸1200美元，在產業調整後，遠東新的聚酯粒年產量上看175萬噸，即將站上國際第四大地位。