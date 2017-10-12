地方政府罰不斷 四寶「業外」風險高

2017-10-12

台化恐被彰縣罰12億元

〔記者張慧雯／台北報導〕地方與中央的不同調，企業夾在中間兩面不是人！雲林縣政府限縮燃煤量，麥寮電廠恐被迫無法發電，而台化（1326）彰化廠日前被彰化縣政府質疑有空污，大刀一揮要罰12億元；法人看在眼裡直嘆「台塑四寶獲利太好，成了地方政府眼中的肥羊，這『業外風險』頗高！」

「地方與中央不同調，企業夾在中間很為難！」台塑化（6505）總經理兼麥寮電廠總經理曹明上週五（6日）如是表示，而台化已被停工的彰化廠恐要被罰12億元，副董事長洪福源嚴正指出，「各項排放均符合環評標準且優於國家標準，並無違法之處。」

「地方中央不同調 企業為難」

洪福源認為，縣政府的目的應不在於空污這一塊，且台化已澄清，彰化廠燃煤鍋爐長期以來均依彰化縣政府核發的操作許可證暨生煤使用許可證運轉，各項排放均符合環評標準且優於國家標準，中央及地方主管機關多次督導稽核，均無違反環評事項，台化認為根本沒有違反空污法，對此不予置評。

曹明則說，地方政府自治條例要求空污排放要減少、燃煤須限量，但這應該有協商餘地，麥寮電廠被迫無法發電，若還要被台電因違反合約而罰款，這讓人無法接受，目前已與能源局、經濟部充分溝通，且麥寮電廠與台電的商務合約中有一條備註是「業者若有盡力，可提出證據，作為免罰款證明」，因此持續用正式書面公文來溝通說明，方便日後提出「證明」。

曹明也感嘆，中油五輕關廠、台化彰化廠停工，但對照關廠後中南部的空氣品質數字來看，其實空污問題根本沒解決，一度更嚴重，顯然工廠僅占2%-3%的空污排放量，影響真的很小，另有真正主因，希望地方政府能夠對症下藥。