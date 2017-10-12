自認行動通訊民主功臣 高通︰授權費合理

2017-10-12

每年投入1500億研發 手機所有功能幾乎都與高通專利有關

〔記者羅倩宜／台北報導〕高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）曾公開喊冤指出，高通商業模式是透過收取授權費，將技術開放給所有廠商，讓行動通訊更為普及；他強調：「我們把行動聯網『民主化』了，有了高通技術，任何公司都可做手機，不受大廠壟斷。」

本月初高通接受彭博商業周刊訪問時說，「我們的商業模式是讓更多廠商能夠進入市場；高通每年投入五十億美元（約一千五百億台幣）研發，手機上幾乎所有功能都與高通專利有關。」

高通商業模式很簡單。基頻（通訊）技術是手機對外通訊關鍵，也是高通獨有的專利，手機廠可選擇向高通採購或其他廠商（如聯發科）採購，但無論跟誰買，都得支付高通授權費，費率為手機售價約五％；例如手機售價新台幣一．五萬元，高通就收取七五○元權利金；若是採用高通處理器（已整合基頻在內），則權利金可獲得約二％回饋，每支手機權利金降為四五○元。從高階的蘋果iPhone到過去低階的中國白牌手機，十年來均按此模式付費。

高通認為這樣的授權費合理、並不貴，理由是高通每年投入五十億美元研發，比同業多出許多；「很多技術在尚未證明能夠商用前，高通就已耗費資金及人力開發，且採用手機整機售價來收授權費是通訊產業行之有年的模式，並非高通發明」。

高通技術長Matt Grob細數高通開發的各項專利，包括鏡頭、記憶體、ＡＲ（擴增實境）、影像合成等等，都跟通訊有關；從通訊開發出整套的解決方案，使得手機廠進入門檻降低。

莫倫科夫受彭博訪問時舉例，安卓之父Andy Rubin新成立的手機公司Essential，員工只有一百人，創投資本約三億美元，但它今年八月上市的Essential Phone，功能齊全，甚至拿來跟iPhone X比較，相較蘋果去年研發經費高達百億美元。莫倫科夫說：「我們把行動通訊的過程民主化了，任何人都可以做手機。」