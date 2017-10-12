長庚股利百億免稅 財長︰擴大檢討

2017-10-12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕行政院今將審議所得稅法修正草案，刪除財團法人股利所得可免計入綜所稅課徵的優惠條款。但立委黃國昌昨於立法院財委會質詢時指出，即使廢除，仍有相關行政規範、解釋令可能成為財團法人避稅漏洞，改革只做了一半；財政部長許虞哲允諾，後續將擴大檢討相關規範。

黃國昌以長庚醫療財團法人為例，指出總資產高達三九五三億元，其中固定資產僅六五二億元，基金及投資資產卻高達二九五六．八億元，也就是七成以上資產持有與公益目的完全無關；且從持有股票來看，財團法人根本已成為台塑集團的控股中心。

黃國昌批評，觀察長庚醫療財團法人去年財報，醫務利益（支出減成本）僅三．二億元，非醫務收益、特別是股利所得，高達一一四億元，卻一毛所得稅都沒繳，完全不符租稅公平。

他表示，雖然財部已提出修法，將財團法人股利所得計入綜所稅課徵，但由於股利所得屬於財團法人的「非銷售、貨物勞務收入」，只要符合行政院訂定的「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」（簡稱免納稅標準）中的九項免稅要件，仍可免稅。據業界會計師說法，要藉此做避稅規劃，操作上並不困難。

黃國昌要求，財政部應同步檢討相關財團法人免納稅標準，否則即使修正所得稅法，也拿不回應有稅收，也放任大型醫院成為「酷斯拉」，整體醫療環境傾向Ｍ型化發展。