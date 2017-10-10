學者︰自償、扶弱相矛盾 社宅恐養蚊

2017-10-10

〔記者徐義平／台北報導〕馬政府推動合宜住宅政策失敗收場，蔡政府的社會住宅政策也有學者不看好。政治大學地政系特聘教授張金鶚直言，社宅的核心價值是讓經濟弱勢者能租得起房，但弱勢者能承擔的租金卻無法達到社宅自償，兩相矛盾的結果，遍地開花興建的社宅，最終恐是多一堆養蚊子的空餘屋，政府還得負擔管理費等成本。

張金鶚指出，歐美國家對社宅定義，是提供在租屋市場租不起或租不到的「老、殘、窮」等社會或經濟弱勢族群；但內政部推動社宅政策強調具備自償性，未來收取租金得攤提土地與興建費用，租金恐很難讓弱勢者負擔得起。

自償要求 恐難壓低租金

他質疑，部分地方政府砸大錢興建「節能」社宅、「智慧」社宅，這跟一般市售建案有何差別？已完全扭曲社宅的真正目的，真的是很奇怪！且透過租金補貼就可協助經濟弱勢者租到房，為何還要砸大錢新建好幾萬戶社宅？

張金鶚建議，社宅不是蓋完就沒事，後續管理更重要，雖然內政部特別成立住都中心做為管理單位，但公部門管理效率一向不佳，應該可透過委外方式，公開甄選民間業者或者ＮＧＯ（非政府組織）經營管理，成效會更好；且負責興建的地方政府只扮演監督角色，也可減輕政策包袱。

他強調，社宅的關鍵在租金，如果不夠親民，不管是幾年幾萬戶，最後恐成空餘屋；以台北市公共住宅為例，以捷運宅為主體，租金打八五折，還是有一堆租不出去，政府還要幫忙繳管理費。