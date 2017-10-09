中利誘歐盟小國 阻併購案嚴審

2017-10-09

芬蘭、瑞典及荷蘭等國反對

歐盟難達防中共識

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「週日快報」（Sunday Express）日前以「中國正在控制歐盟」為題警告，中國正運用金融影響力，從較小經濟體下手利誘，讓歐盟成員國對於是否加強審查中企併購行動，無法達成共識，並使歐盟成員國減少批評中國不公平的貿易行為及侵犯人權作法。

該報導指出，今年二月德國、法國及義大利致函歐盟主管貿易專員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom） ，呼籲歐盟執委會設法監督第三方國家投資，並給予該機構監督及阻擋外國併購歐盟關鍵技術產業，尤其是來自中企的併購。

但歐盟六月舉行領袖高峰會會後聲明，德法義三國主張並未納入結論中，反而被「歡迎歐盟透過現有機制，分析第三方國家投資歐洲戰略部門」等和緩措辭取代；據了解，這是芬蘭、瑞典及荷蘭等較小經濟體聯盟力阻嚴審中企併購。

中國過去常利用市場規模做為與歐盟協商工具，但對中國貿易及人權政策批評人士擔憂，中國現已將黑手伸入由歐盟成員國領袖組成的歐盟執委會裡面。

力主歐洲全面對中企併購設限的德國經濟部長馬赫尼希（Matthias Machnig）接受新聞網站Politico訪問時表示：「過去幾個月到數年之間，有好幾個國家受益於中國的直接投資，現在中國正對這些國家施加壓力。」

瑞典自由黨籍國會企業暨貿易委員會成員阿布度（Said Abdu）說，他所接觸的瑞典企業普遍都支持加強對外國投資的監督。

但一些很缺錢的歐洲國家，若失去中國投資的潛在損失已變成一大風險。西歐一貿易官員表示，有些成員國官員批評德法義三國的提議，聲稱如果這個提議過關，他們得賠償中國的投資損失。

阻中企併購 「恐賠償中國損失」

過去十年，歐盟已成為中國海外投資的主要目的地，中企收購歐盟的銀行、港口、能源公司和高科技製造商，範圍遍及希臘、愛爾蘭、德國等國。

阿布度表示，瑞典政府反對歐盟執委會對外國投資設限，可能與瑞典兩大車廠富豪汽車及瑞典國家電動汽車公司（ＮＥＶＳ）均被中國投資人買下有關。