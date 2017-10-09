中央統籌款超徵 地方年關領135億紅包

2017-10-09

營業稅較去年同期大幅成長

統籌款連4年超徵逾百億

〔記者吳佳蓉／台北報導〕根據財政部國庫署估算，受惠營業稅較去年同期大幅成長，保守預估今年中央統籌分配稅款可望超徵一四三億元；按規定，其中一三五億元將於明年初按比例分給全國直轄市、縣市及鄉鎮市，做為年關大紅包，適度挹注地方財政。

中央統籌分配稅款來源包括營業稅、所得稅、貨物稅及土增稅，會依照前一年訂好各稅收入預估數，計算可發放金額，按月發放給地方政府；當上述四項稅目有超徵時，超徵金額也將於隔年一月中旬年度決算後，加碼發放。

舉例來說，去年地方政府就受惠中央統籌稅款超徵，而獲得一○六億元大紅包；依照統籌分配稅款公式計算，其中以台北市領到十八．○七億元最多，新北市十三．二五億元次之，連債務超限的宜蘭縣及苗栗縣也各領到一．一八億及○．八五億元。

國庫署統計，觀察今年前三季中央統籌稅款實際收入為二○○一億元，較去年同期增加七十一億元，其中成長最大稅目為營業稅，比去年同期大增七十三億元；此外，土增稅（不包含直轄市部分）也成長五億元，所得稅及貨物稅則分別較去年同期微減四億及三億元。

國庫署官員表示，以目前至第三季表現推估，預估今年全年中央統籌稅款約可超徵一四三億元，扣除需保留用於支付政府緊急事項的「特別統籌分配稅款」後，其餘一三五億普通統籌分配稅款，預計明年一月底、二月初加發給縣市政府。

官員指出，從二○一○年以來，每年中央統籌稅款皆呈現超徵，最少超徵四億元、最多曾超徵二○七億元。今年統籌款預估可再超徵，且是連續第四年超徵規模逾百億，有助於降低地方政府債務負擔；不過仍要提醒地方政府開源節流，謹慎做好財務規劃及債務管理，不要過度仰賴統籌稅款超徵紅包，以免透支。