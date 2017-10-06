南韓改變立場 同意修訂美韓FTA

2017-10-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓貿易部暗示，對於與美國協商修訂2012年生效的美韓自由貿易協定（FTA）持「開放態度」，顯示南韓先前不願意修訂美韓FTA的立場已經出現鬆動。

在與美國貿易代表萊席爾於華府歷經第二輪的談判後，南韓貿易部發布聲明指出，雙方承認有必要修訂美韓FTA，以增強雙邊的利益，南韓計畫採取必要的修訂程序。萊席爾則說，他將致力於解決未完成的執行問題，以及儘快修訂，以產生公平、互惠的貿易。但雙方並未宣布要如何修訂美韓FTA。

在今年8月於華府舉行的首輪談判中，雙方並未達成任何共識。美方也呼籲修訂美韓FTA，以降低美國對南韓的貿易赤字。南韓不願修訂，卻提議對美韓FTA的經濟衝擊進行研究。

在美韓試圖增加軍事合作，以因應北韓日益上升的威脅之際，雙方卻爆發貿易摩擦。美國總統川普先前放話，如果南韓不同意美國所提降低兩國貿易赤字的條件，美國就要退出美韓FTA。

自美韓FTA 2012年生效以來，美國對南韓的商品貿易赤字已增逾1倍至去年的276億美元，但今年截至7月，雙邊的商品貿易赤字卻由去年同期的188億美元降至131億美元。

華府韓國經濟研究所國會事務和貿易部門主任Troy Stangarone表示，美國致力於縮小與南韓的貿易赤字，可能鎖定在汽車產業，意味了川普政府可能要求南韓進口更多美國製汽車。