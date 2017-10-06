老爺車銳減 機車行維修收入少兩成

2017-10-06

〔記者楊雅民／台北報導〕機車汰舊換新補貼政策好威，短短21個月，單是光陽、山葉和三陽（2206）淘汰掉的老爺機車就超過60萬輛，以維修為主的機車行皆哀哀叫，「老爺機車少了，維修收入也縮水2成。」

根據估計，老舊的二行程機車原本有100~110萬輛，由於這幾年機車價格受到環保法規影響，車價高漲，不少機車車齡已達15~20年，車主還是抱著能騎就騎的心態，捨不得換車。

老爺機車在路上趴趴走，受惠最大的正是機車行，過去車主到店維修機車，一次平均維修費用3000~5000元，現在車主換了新機車，光陽和三陽還祭出新車2年保固，機車行維修收入立刻縮水。

根據各大機車品牌汰舊換新統計資料，去年光陽、山葉和三陽汰舊的機車輛數達33萬5024輛，今年至9月底，3大品牌汰舊的機車輛數達26萬8827輛，3大品牌汰舊輛數高占總市場汰舊輛數的45.8%。

以往機車專賣店靠著維修收入，平均單月營收可衝到20萬元左右，扣除零件成本約5成、店租2~3萬元，每個月至少可以賺個6~7萬元。

現在老爺機車減少，直接影響的就是維修收入，不少機車行已透過地區的公會向政府反映，「嘜擱補助機車舊換新了」。

光陽執行長柯俊斌說，今年機車市場掛牌數大暴衝應該是提前購買的效果，認為進入第四季，各大機車廠汰舊熱戰估計已接近尾聲，明年整體機車市場掛牌量應該會下滑，目標希望能守住85萬輛。