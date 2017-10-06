iPhone X良率不到10% 12月才可能出貨？

2017-10-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果iPhone X出貨時間真是一波三折！美國金融新聞網站Brightwire透露，由於iPhone X產品良率不到10%，可能要到12月才能出貨。受此消息影響，週三蘋果股價收盤下跌1%。

iPhone X是蘋果為了慶祝iPhone問世10年而推出的紀念機種，先前就因為OLED螢幕供應出問題，以及用於臉部識別技術的3D感測器良率太低，使得出貨時間延至11月3日，比iPhone 8和iPhone 8 Plus晚了6週出貨。

蘋果股價驚挫1%

Brightwire週三引述消息來源在推文上指出，由於產品良率不到10%，前100萬台iPhone X可能要到12月才能出貨，這可能讓期待iPhone X的龐大消費者感到失望。

該推文未說明是甚麼原因導致iPhone X生產推遲，但強調良率不到10%，是個相當糟糕的數字，意味了組裝線上的iPhone X有90%都不適合出貨，顯示iPhone X要真正實現量產，似乎還有很長的路要走。

果粉不等了 可望轉買i 8

有「地球上最準蘋果分析師」之稱的凱基證券研究員郭明錤，日前就調降今年iPhone X出貨預估，從原先4000萬支下修到3000~3500萬支，理由是iPhone X的TrueDepth鏡頭在生產與組裝上的挑戰高於預期。若Brightwire的消息正確，iPhone X今年的出貨量可能又要被下修。

諷刺的是，這對蘋果而言，可能不是太壞的消息。因為消費者可能不再等待iPhone X，選擇現在就能買到的iPhone 8和iPhone 8 Plus。

蘋果將在美國時間11月2日公布2017會計年度第4季（截至今年9月底）財報，iPhone 8和iPhone 8 Plus銷售量如何，屆時就知道答案了。