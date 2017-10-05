歐盟向亞馬遜追稅90億

2017-10-05

將告愛爾蘭縱放蘋果不補稅

〔編譯王惠慧／綜合報導〕繼蘋果之後，歐盟再對美國科技公司揮大刀。歐盟週三宣布調查結果，盧森堡政府提供亞馬遜非法稅務優惠，要求亞馬遜補繳二．五億歐元（約台幣九十億元）稅款；歐盟執行委員會也將在歐盟法院對愛爾蘭政府提訴，因該國仍未收回蘋果需補繳的一三○億歐元（約台幣四千七百億元）稅款。

歐盟競爭委員會專員維斯塔格（Margrethe Vestager）在聲明中指出，二○○六年至二○一四年間，「盧森堡向亞馬遜提供非法稅務優惠，亞馬遜將近有四分之三獲利並未繳稅」；歐盟二○一四年對亞馬遜在盧森堡簽署的稅務協議展開調查，以確定亞馬遜是否非法轉移利潤來降低稅款。

亞馬遜否認接受過任何特別待遇，表示「我們完全按照盧森堡及國際稅法規則繳稅，將詳細研究歐執委的決定，並考慮所有法律上可能的選項，包括提起上訴」。過去幾年來，歐執委鎖定不公平的稅收補貼展開調查，盧森堡和愛爾蘭等國疑透過稅務優惠來吸引美國科技公司設點或創造工作機會。

傳麥當勞是下一個追稅目標

在歐盟公布決定前，有消息傳出，歐盟擬在未來幾週內，公布對麥當勞與盧森堡間稅務協議的調查結果，打算全面打擊歐盟會員國的稅務優惠行為。

歐執委也在同日表示，距離裁定已超過一年，愛爾蘭仍未能收回全部或部分蘋果公司的一三○億歐元欠稅，因此決定向歐盟法院提起上訴。歐執委約在一年前裁定愛爾蘭政府給予蘋果的租稅優惠屬非法國家補貼，要求蘋果補稅。

愛爾蘭曾多次反駁歐盟的裁定，認為要求蘋果補繳稅是不合理的，但也已同意會收取稅款；愛爾蘭財政部表示，該國持續與歐盟和蘋果聯繫，官員和專家也一直在密集工作，收稅規模如此龐大，對於歐執委仍要採取法律行動，感到「非常遺憾」。