堵中貨傾銷 歐盟祭「市場扭曲」新規

2017-10-05

預定明年實施 鎖定中國國企及接受政府補貼的中企

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟內部已同意制定貿易新規則，引進「重大市場扭曲」例外規定，以對抗中國廉價產品大量傾銷歐洲市場的不公平貿易行為，且保護受威脅的歐盟產業。此新規給所有ＷＴＯ（世貿組織）成員國相同待遇，但更嚴格規範國家過度干預的「重大市場扭曲」情形，擬今年底公布認定規則、明年實施，預期涵蓋很多中國國企及接受政府補貼的中企。

歐盟執委會、歐盟各國政府及歐洲議會結束近三個月協商後，週二在法國史特拉斯堡達成協議，將以新貿易規則來計算進口關稅。歐盟執委會主席容克表示，歐洲支持開放及公平貿易，但「不是天真的自由貿易者」，將強化反傾銷規則；該措施非關任何特定國家，只關於確定應對不公平競爭時，「有可以採取行動的方法」。

歐盟貿易執委馬姆斯壯說明，貿易新規將對歐盟企業受到不公平商業行為威脅時，強化支持和保護；這些立法加強歐盟的貿易防衛工具，確保歐洲產業面臨「進口產品傾銷和接受補貼」的不公平競爭時，將有處理問題的管道。

歐盟貿易新規主要改變在於，計算進口產品傾銷幅度時，對市場經濟地位（MES）、非市場經濟的國家不再有明顯區別，將採更多檢視個案的方法，包括國有企業在經濟上扮演角色、金融部門缺乏獨立，及以社會和環境較低標準獲取不公平出口優勢等因素。

歐洲議會十一月將表決該貿易新規，預計明年實施。歐洲議會貿易委員會主席朗奇（Bernd Lange）說，歐盟實現遵守ＷＴＯ規則和保護歐盟企業不受傾銷威脅的兩個目標，「我們產業對此可放心，在面臨不公平貿易時能仰賴歐盟的支持」。

此舉引發中國官媒新華社強烈抨擊，稱「市場扭曲」原則等於變相使用「替代國」方法，新反傾銷計算方法不以出口國價格、而以國際價格來計算出口產品成本，是違反ＷＴＯ規則及保護主義做法。