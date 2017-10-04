「雁型共伴」 劉柏園拚集團轉型

2017-10-04

〔記者張慧雯／台北報導〕有「遊戲金童」之稱的橘子集團（6180）董事長劉柏園點子多、腦筋動得快，不僅愛作夢，而且敢作夢、勇於實現夢想，為什麼橘子集團要轉型？他曾說，有中國朋友說「台灣沒有網路公司」，他聽了很生氣，橘子轉型為「全生態網路公司」，為的就是要爭一口氣，「這場仗打定了，這是台灣市場保衛戰！」

劉柏園3年前就表示，橘子集團資源很多，但只放在遊戲「有點可惜」，因此將在集團中推出「雁型共伴」，只要有公司主管願意獨立出來開公司，橘子就會視情況投資，甚至以橘子集團全力支援，他認為，新世代肯做、有想法的年輕人願意出來獨當一面，只要方向正確，橘子都願意適時、適度地給予資金、援助，有可能因而創造出另一種新的營運模式，也是一種新契機。

而今年2月新的橘子集團內湖總部大樓啟用，當時劉柏園也指出，橘子已開始轉型，依照目前架構去面對未來10-15年的產業變化，應不是太大問題，之後比較多的資源會放在影音產業，但對於近期興起的直播產業，他則表示「不會想跨入這一塊，希望做些市場上沒有的東西」。

劉柏園認為，2016年是橘子轉型期、2017年則是檢視轉型結果的一年，各事業體今年都將專注衝刺。法人則分析，從第2季營運狀況來看，橘子四大事業體—遊戲、支付、電商、媒體等都有突破，但若想要看到營收與獲利大爆發，「也得等明年」！