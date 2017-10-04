爛頭寸破10兆 飆新高

2017-10-04

存放比72.7％ 歷史新低

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀滿手「爛頭寸」（無法消化的閒置資金）！金管會昨公布最新國銀資產品質狀況，八月放款新增金額雖然突破兩千億元，但仍追不上存款增加速度，使得「存放比」降到七十二．七％的歷史新低，而「爛頭寸」也膨脹到十兆元，是史上最高存放款差距。

「存放比」是指銀行總放款金額占總存款金額的比率，如果「存放比」過低，代表資金無去處、有過剩問題。

根據統計，國銀八月底放款總額為二十六．八兆元，較前月新增二一三五億元、是今年以來單月最高金額。金管會銀行局副局長莊琇媛分析，從往年經驗來看，每年下半年放款會比上半年高，加上景氣回穩，企業借貸需求有增加情況。

但八月底國銀存款總額達三十六．八兆元，較前月新增三七九五億元，遠高於放款；由於存放款差距拉大、爛頭寸金額首度突破十兆元，且「存放比」下探至七十二．七％，創歷史新低紀錄。

莊琇媛指出，存款增加速度遠高於放款金額，且銀行也不得拒絕民眾存款，才造成爛頭寸增加；但她強調，銀行只要符合規定，可以用來投資股票、買賣債券或是ＮＣＤ（可轉讓定期存單）。

「存放比」雖然持續探底，但國銀今年前八月獲利仍持續增加，稅前盈餘達二二○一億元，較去年同期略增，整體經營狀況穩健。金管會官員表示，銀行獲利來源，除了傳統的存放款利差，還有財富管理等業務，金管會未來也將持續督促銀行，提升資金運用效率。