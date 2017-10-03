林美珠鬆口︰一例一休不排除修法

2017-10-03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院長賴清德上任後拋出一例一休修法可能性，勞動部長林美珠昨天赴立院列席業務報告，修法態度成為關注焦點。朝野立委質疑，一例一休上路後引發民怨，如今政院都說要修法，林美珠還不願表態，是在跟政院唱反調；林美珠最後在立委連番逼問下鬆口表示：「一例一休經檢討若執行上有困難，不排除朝修法方向。」

立委逼表態 林否認與政院不同調

「勞基法」一例一休去年底上路後，引起勞資雙方反彈，但勞動部長林美珠面對外界質疑始終堅持不修法，直到今年九月行政院長賴清德上任後才提出修法選項，表示將在十月底提出政院版一例一休草案。

國民黨立委許淑華表示，勞動部辦過這麼多場座談會，各界的意見該聽的都聽到了，現在不表明修法態度要如何做調整，還是勞動部怕被外界說自打嘴巴，所以才不願鬆口。國民黨立委李彥秀也質疑，一例一休版本究竟要依賴清德為主，還是依勞動部的勞動專業為主？

國民黨立委陳宜民表示，一例一休上路後造成勞、資、民眾、政府「四輸」局面，勞動部的業務報告對於該法造成的社會衝擊竟隻字未提，也未提修法版本；當初勞動部堅決表示不修法，如今賴神上任後體恤民間疾苦又說要修，並三問林美珠：「到底要不要修？」

林美珠回應，從今年六月到九月，除了台東和金門，至今已參加超過一○九場公聽會、卅三場座談會，但院長仍希望行政部門能聽取各委員意見，做通盤檢討，預計十月底總質詢結束將向院長報告。

林美珠起先面對各委員連環逼問，不願表態，輪到蔣萬安質詢時，終於鬆口「不排除這個（修法）方向」，林美珠指出，當初立法精神希望能夠縮減工時跟避免過勞，雖然立意良好，但是執行上有窒礙就值得檢討，和政院有定案後，就會立即向委員報告，不會和政院不同調。

另外，有民眾在國發會的網路平台提案要求訂「國定假日法」，恢復七天假，並將國定假日恢復成十九天，目前已超過五千人附議。林美珠表示，「國定假日法」的研討由行政院政委唐鳳主政，預計下週開會討論。