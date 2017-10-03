產線自動化 橋椿明年獲利估回升

2017-10-03

〔記者羅倩宜／台北報導〕水五金（泛指與水有關的五金產業）向來被視為自動化僅達工業1.0水準的黑手行業，不過國內機械業只要提到智慧製造典範，就會以水五金大廠橋椿（2062）為標竿。橋椿從2012年就投資自動化產線，是工業4.0的先行者，中科新廠今年啟用後，面對折舊增加、良率待提升的挑戰，今年獲利將受影響。法人表示，橋椿投入自動化需要時間調整，明年獲利可望回升。

橋椿是全球廚房衛浴壓鑄件大廠，主要產品包括水龍頭、淋浴系統等零配件。商業模式以代工為主，包括Kohler、Moen、Delta等歐美衛浴水五金品牌，都是橋椿的大客戶，在歐美市占率達六成以上。橋椿去年營收有五成來自美洲、兩成來自歐洲。

橋椿是水五金界的台灣之光，早在2012年就啟動「工業4.0」10年計畫，分成三階段。首先在2012-2015年執行單機／單一製程自動化，改變水五金工廠原本高度仰賴人力的作法；第二階段為2015-2019年，重點擴至整合製程自動化，已在中科啟動新廠；第三階段為2016-2022年，重點放在智慧生產，包括製程監控及效率優化。

目前橋椿的工業4.0大計，已進展到第二及第三階段並行，今年4月份，中科大雅新廠取得營運許可，正式量產，有9條產線是自動化生產，並具備快速換線、接單允許少量多樣的製程。不過新廠目前上路僅不到半年，仍在調整良率。日盛投顧估計，新廠良率僅六到七成，公司設定目標是良率達92%以上，才對外接單，現階段僅將中國部分訂單移轉至新廠。

第二季橋椿每股僅賺0.03元，較去年同期大幅減少，主要原因有四，一是折舊費用增，二是良率偏低致模具報廢成本提高，三是人力需求增加，四是未分配盈餘5000萬元，導致Q2繳稅金額攀升。