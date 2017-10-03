大成導入白肉雞一條龍 進軍緬甸農畜食品業

2017-10-03

〔記者楊雅民／台北報導〕大成（1210）集團宣布與緬甸Myint集團合資，將進軍緬甸投資「白肉雞一條龍」事業，成為台灣第一個進軍緬甸的農畜食品業者，擴大南向佈局。

與緬甸Myint集團合資

大成與緬甸Myint Investment Group初期以3000萬美元合資設立新公司，大成出資51%、Myint集團出資49%，初期將在緬甸仰光附近建立禽畜水產飼料廠，以及蛋雞、肉雞等種雞廠，打造「白肉雞一條龍」事業。

大成集團董事長韓家宇表示，緬甸目前人口達6000萬人，內需市場成長快速，大成將把台灣「白肉雞一條龍」的成功經驗帶到緬甸，主攻緬甸內需市場，預計1年至1年半可完成建廠。

大成目前已在越南建立4個水產飼料廠、馬來西亞1座飼料廠，印尼則有根島蝦生態養殖等水產加工，以外銷市場為主，如今緬甸也成為大成南向的新市場，明年也計畫前進柬埔寨興建1座農畜飼料廠。

大成昨日也同步和日本上市公司昭和產業簽訂框架合作協議，雙方過去曾在中國天津和上海分別合資設立麵粉及預拌粉工廠，合作10多年，營運績效不錯。

昭和產業社長新妻一彥表示，昭和主要的營運強項在初級加工，大成的強項在食品加工，過去僅合作麵粉和預拌粉，未來不排除在飼料、畜產及油脂擴大合作。

他舉例，大成是台灣和中國很大的白肉雞供應商，昭和的裹粉很強，雙方有機會用大成的雞肉和昭和的裹粉生產唐揚雞塊等產品回銷日本市場。

韓家宇則指出，日本大商社非常國際化，希望找台灣企業一起合作進軍海外，強調未來不排除與昭和在台灣擴大合作，或一起進軍東南亞市場，合作項目包括蛋、麵粉、飼料等都有機會。