一帶一路威脅歐盟 弱化俄羅斯

2017-10-02

〔編譯盧永山／綜合報導〕荷蘭海牙戰略研究中心分析師狄榮（Sijbren de Jong）接受「新東歐（New Eastern Europe）」雙月刊訪問表示，中國「一帶一路」計畫不僅會影響區域經濟及各國國家安全，也會衝擊歐洲公共採購標準，甚至造成俄羅斯影響力下滑。

狄榮表示，中國金融機構將對參與一帶一路相關基礎建設國家發放貸款，貿易額較少的國家，例如西巴爾幹半島國家，可能受益於中國貸款，但也等同推升國債增加。

他說，目前並不清楚規劃中的基礎建設項目能否獲利，但有可能出現投資報酬率為負的情況，因拿到貸款國家最後恐無法償債；在此情況下，中國對區域經濟及各國國家安全影響可說相當巨大。

歐盟執委會已提議 嚴審中資投資

狄榮指出，一帶一路優先投資項目與歐盟的公共採購標準經常出現不相容的情況，中國想藉該計畫成為規則制定者；歐盟執委會已提議要仔細檢查第三方國家在歐盟投資，尤其是來自中國投資，因中國投資經常不會遵守歐盟的高標準。

狄榮表示，一帶一路可能對區域安全造成深遠影響；中國正沿著絲路發展安全建制，包括強有力的軍事實力，以保護重要的基礎設施，當地武裝部隊或私人軍事承包商將捍衛中國投資，在這些基礎設施形成看得見的保護層；另新絲路計畫的推出，與當地政權的利益結盟，可以預見的是，中亞地區政治改革動力將會減少。

狄榮指出，俄羅斯總統普廷的經濟及政治冒險，已造成該國經濟元氣大傷，自一九九九年以來普廷就未進行任何重大的經濟改革；中國推出一帶一路，將政經勢力擴張到中亞國家，只會持續減弱俄羅斯對區域的影響力。