台電：第三接收站延期 將影響供電

2017-10-01

〔記者黃佩君／台北報導〕位於桃園觀塘的第三天然氣接收站尚未通過環境影響評估差異案，未來可能因為「環評法」修法受到影響。台電董事長朱文成昨表示，若無法如期完工，台電於大潭的四台擴建機組就無天然氣供應，將影響未來供電期程。

環評法修法 觀塘選址恐受影響

中油原定第三接收站將於八月動工，但環差案仍在小組審議中，中油原本預估年底通過，但因工業港場址發現一級保育類生物，時程可能無限期延宕。此外，「環評法」修法後，已通過環評者，若涉及重大環境爭議，環評也可能遭撤銷，外界預期第三接收站可能受到影響。

朱文成表示，若天然氣第三接收站無法如期完工，原先要供氣給台電大潭電廠新機組的時程將會受到影響；而且，若接收站進度不如預期，將影響台電未來數年的電力供應。

大潭電廠是二○二五年前後最大供電機組，總供電量高達三○○萬瓩，相當於三部核能機組，原預計將於二○二二年的供電瓶頸期開始運轉。經濟部次長楊偉甫表示，若第三接收站無法如預期上路，將請台電調整其十年的長期電源開發方案。

此外，台積電三奈米製程新廠確定落腳南科，台電將配合擴建南科超高壓變電所，因應台積電約需一二五萬瓩的用電。對此，朱文成表示，由於供電環環相扣，仍希望做整體考量，這幾年也有新的機組正在籌劃，台電可積極提高效率，加速中間行政程序；他也表示，希望台積電儘快提供用電的期程與需求，讓台電在整體規劃可以有充裕時間。