終結月線連2紅 金價須留意下檔風險

2017-09-30

〔記者盧冠誠／台北報導〕國際金價昨清晨以每英兩1287美元作收，9月以下跌作收機率高，並將終結月線連2紅，元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，當前黃金高檔震盪，須留意下檔風險。

潘昶安指出，本週受到美國聯準會（Fed）主席葉倫談話後，進一步強化市場對Fed年底再次升息的預期，以及美國稅改計畫框架出爐等，激勵國際美元大漲，黃金則是下跌至近1個月低點。

潘昶安認為，在實質利率變動不大格局下，中期金價呈現區間震盪較符合基本面評價，黃金自7月以來累積漲幅已高，受到政治風險及地緣風險退潮影響，短線不排除朝交易區間中下緣移動。

台灣時間昨下午5點，國際金價於1285美元附近整理，國內金市方面，銀樓每台錢飾金賣出價4970元，台灣銀行每公克黃金存摺售價1263元，1公斤黃金條塊要價近127萬元。

新加坡華僑銀行出具最新報告表示，維持年底金價預估值1250美元不變。而日本三菱銀行則在報告裡指出，北韓的地緣政治風險及美國第二批債務上限議題，可望對金價有所支撐。

世界黃金協會（WGC）主席奧利凡特認為，全球政治風險增加了黃金的避險需求，加上實金需求不弱，近期仍是買入黃金不錯時點，金價有機會在未來1年內漲至1400美元。