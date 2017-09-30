處分華航股票26萬張 中華電通過

2017-09-30

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）昨日董事會通過處分華航（2610）持股案，授權經營團隊處分中華航空股票26萬3622張，約佔華航股權5％。另外，董事會也通過明年加薪案，明年平均調幅約3.54％。

中華電信2012年2月以每股11.73元購入華航股票，據了解，當初基於策略投資，希望發揮綜效，但中華電信去年也認列減損5.57億元，現在每股成本約9.54元，基於近年綜效成果不明顯，中華電信決定出脫持股。

至於何時處分，以及在市場直接出售或洽特定人購回，中華電信表示目前都還在評估中。