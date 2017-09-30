李長庚︰政府應助產業形成聚落

2017-09-30

〔記者張慧雯／台北報導〕國內首家力挺綠能產業的國泰世華銀行總經理李長庚昨日語重心長地說，政府大力推動離岸風電產業，使得不少外商都來台競食大餅，但他希望，政府要協助產業形成聚落，避免「蛋塔效應」；而與會的摩根投信主管也特別強調，「看到政府用競標方式讓業者來搶案子，這種做法後續風險很大，FIT（以最低標）做出來的案子，會有問題的。」

李長庚表示，台灣比較麻煩的地方，就是現在做很多事情都要追求零風險、零衝突，而國泰世華銀行現在做離岸風電融資的案子，已可以不需要用到「出口信用保證機構（ECA）」；李長庚解釋，上緯對工程安排、設計規劃等態度嚴謹，當然沒問題，但對其他業者則很難了解與掌控。

深耕技術 避免蛋塔效應

他也提到，政府要在2025年前打造「非核家園」，外商現在一窩蜂搶進台灣市場，搶著做離岸風電的生意，但2025年之後呢？會不會出現蛋塔效應？這點值得深思。

李長庚認為，政府應該要協助產業形成聚落，技術要在台灣落地深耕，效益才會大，且離岸風電的收入還能包裝成證券化產品，讓過去投資在海外類似產品的資金能留在國內，對台灣來說才是更大的幫助。

而摩根投信高層也提到，觀察目前台灣政府是以「競標」且是「最低價得標」的方式在發展離岸風電，這個做法風險很高，值得政府部門深思。