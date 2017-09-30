上緯：離岸風電在台灣 融資難度高

2017-09-30

不亞於技術難度

〔記者張慧雯／台北報導〕「上緯當初淨值才45億元，結果做兩支離岸示範風機就花了40億元，這不只是技術難度很高的產業，也是很花錢、且融資難度很高的產業！」上緯投控（3708）董事長蔡朝陽如是感嘆。

政大風險管理與保險學系與資誠永續發展公司、國泰金控（2882）、上緯新能源昨日舉辦「台灣離岸風電融資的挑戰與契機」研討會，金管會副主委鄭貞茂致詞時表示，離岸風電產業取得融資的難度不亞於技術難度，原因就在於台灣金融業的特色就是不想當領頭羊，要找出國內的第一隻羊，有點困難，但將來風力風電能產生營收，還可以朝資產證券化方式前進，金管會願意協助，不過民間要有推動力。

蔡朝陽則說，當初上緯淨值才45億元，沒想到做了苗栗外海示範獎勵風場的兩支風機，就花了40億元，所幸麥格理資本、丹能風力取得約85%股權，挹注不少資金；他表示，2012年開始參與台灣離岸風電的開發，2014年12月拿到經濟部能源局籌備創設、核准登記設立海洋風電公司，2015年兩支風機與台電簽訂電能購售契約（PPA），投入的前幾年都是用上緯母公司的資金與融資額度，預計要到2018年，海洋風電公司自己才能取得離岸風電的專案融資額度，蔡朝陽不禁感嘆，「這真是一個高度技術與資金密集的行業」！

嘆金融業了解太少

蔡朝陽也特別點出，離岸風電專案融資在台灣困難重重，包括與政府在法律上的風險，且匯率、利率風險一樣也不少，他開玩笑說，國內金融業對於離岸風電的了解真的太少，過去上緯團隊至少開了200場以上的說明會，每一場都有人問颱風與地震對離岸風機的影響，一直到現在，大家還是繞著颱風與地震影響因素提問。

事實上，上緯與西門子合作時討論天災風險等因素也討論了兩個月，若台灣不能比照國際建立起「專家制度」，未來有不可測的責任時，很難有銀行敢給業者融資額度！