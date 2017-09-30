明年上半年 面板供需大翻轉

2017-09-30

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce下WitsView研究部副總邱宇彬表示，面板今年供需吃緊情況到明年將會大翻轉，面板供需比將從今年的6%擴大到8.5%，明年上半年面板供需會相對嚴峻，預估到第三季產業才會明顯復甦。

投片量比今年多10％

WitsView昨日發佈明年面板供需最新預估，邱宇彬說，明年面板投片量一口氣比今年多10%，是2013年以來最大的成長，主要是今年新產能遞延到明年，另外中國3條新產線加入，包括中電熊貓2條8.6代線，一條在第一季放量，一條預計第三季上線，而京東方位於合肥的10.5代線預定3月量產更是關鍵，這將使中國大尺寸面板產出呈跳躍式的成長。

以需求來看，明年電視面板出貨量與面積齊昂，對產業來說也是不錯的狀況，WitsView預估電視面板明年出貨量有4.6%成長，面積有7%增幅，顯示器出貨也預估有1.3%成長，面積在尺寸逐漸往大發展下，預估有3%增加。

邱宇彬說，以產能開出情況來看，明年上半年大尺寸面板的供需是比較嚴峻的，尤其是第一季供需比高達14.9%，面板廠在第一季與第二季將會非常辛苦，這一波面板的跌價可能會持續到明年第二季，一直到第三季才會看到有明顯復甦。

然而今年中國電視銷售低迷，在面板降價後，品牌廠商增加促銷籌碼，接下來光棍節、春節、元宵等節慶到來，將會帶動面板需求，對面板廠來說，在有量的情況下，產能利用率可以維持，成本獲得控制，加上目前面板廠的營業利益率普遍還在12%-15%，面板廠到明年第一季獲利應該都沒有太大問題。