鴻海面板10.5代線 恐延至2020年量產

2017-09-30

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce調查，2020年前全球會有4條10.5代線開出，其中3條坐落在中國，另一條是韓國LGD位於當地坡州的10.5代線。雖然鴻海（2317）規劃與夏普在廣州投資的10.5代線預計會在2019年投產，但目前看來恐會延遲到2020年下半年，至於鴻海在美國威斯康辛州投資的號稱8K高解析度面板廠難度更高，預期模組廠會比較快開花結果。

中國加入戰局 全球面板洗牌

TrendForce旗下的WitsView研究副總邱宇彬說，在中國10.5代線加入戰局後，全球面板競爭態勢將因此大洗牌，今年韓廠在面板的產能還是遙遙領先群倫，居全球第一位，台灣排名第二，但隨著明年京東方位於合肥的第一條10.5代線開出，中國產能市佔率將一舉飆升至32.5%，超過台灣的28.3%，2019年更將超越韓國，成為全球最大面板供應基地。

台廠不加入10.5代線戰局，儘管有其考量，但邱宇彬認為，中國面板廠將在10.5代線生產65吋產品，過去台廠為避開中國面板廠競爭，在65吋電視面板搶得先機的優勢將逐漸消失，預期到2020年，中國在65吋的市佔率將超過1/3，台廠友達（2409）與群創（3481）市佔率將下滑至20%，過去台廠最有優勢的6代線以及7.5代線也隨中國10.5代線開出弱化，台廠必須趕快尋求因應之道。

鴻海雖然在中國與美國都宣稱要投資10.5代線，截至目前只聞樓梯響，邱宇彬說，鴻海與夏普合作在廣州的10.5代線至今都還沒跟設備廠下單，與廣州政府協商過程也傳出不順說法，量產時程恐遞延。

至於鴻海在威斯康辛州的投資案，邱宇彬說，這個難度更高，畢竟從來沒有人在美國蓋面板廠，不過倒是可以留意鴻海在美國的模組廠佈局，將對美國電視市場投下什麼樣震撼彈，後續可以持續留意。