一帶一路點火 中國Q3海外併購激增

2017-09-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，中國第三季對海外的併購交易總額大增，其中幾筆大額交易都是受北京「一帶一路」推動，如中資以一一六億美元收購新加坡倉儲業者普洛斯（Global Logistic Properties）；併購業界人士觀察，隨著中國經濟復甦、官方可望鬆綁遏制資本外流的管制，預期中資在海外併購交易將持續增加。

今年前9月 已達1180億美元

湯森路透週五公布數據，今年前九月，中資海外併購交易已達一一八○億美元，近一半交易都是過去三個月所宣布。今年前九個月規模較去年同期下滑廿九％，主要是去年基期較高，中資去年全年在海外併購交易額創下二二一○億美元的最高紀錄，大肆收購從電影製片商到足球俱樂部等各類資產。

路透指出，今年以來人民幣匯率逐漸趨穩，中國外匯儲備規模回升，官方並鼓勵支持「一帶一路」倡議的併購交易，北京目標在打造以中國為核心、當代絲路式的國際貿易網絡。銀行業和交易商透露，中國投資者預期北京將放寬對海外併購活動的限制，因此正尋求潛在併購的機會。北京私募股權投資公司春華資本集團董事長胡祖六表示，「整個夏季平均每週有一件新交易等待評估，以前從未見過這種情況」；人民幣匯率現已穩定下來，「一帶一路」是中國長期地緣政治企圖，若繼續資本管制，要如何實現長期目標？

銀行人士指出，近幾個月中國海外併購活動開始反彈回升，其中多件交易與「一帶一路」相關，包括由五家中企組成的Nesta財團以一一六億美元收購新加坡倉儲業者普洛斯在內。摩根大通亞太併購部門Kerwin Clayton指出，若收購目標為同行業，理由明瞭，價格也合理，還未見到有中資不能達成的交易。