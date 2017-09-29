收購美祿科技 台灣光罩跨足統包服務

2017-09-29

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業老店擬新開張！台灣光罩 （2338） 將擴大營運規模，董事會決議收購凌陽（2401）旗下轉投資的晶圓代工服務公司美祿科技，並從10月起由凌陽前總經理陳陽成出任總經理一職，現任總經理陳碧灣轉任顧問；光罩董事長吳國精表示，光罩將轉型提供客戶從設計、光罩、晶圓代工、封測到通路賣產品的「統包」服務，希望今年營收能做到倍增的目標。

因應半導體產業上下游整合的發展趨勢，結合資源並擴大營運規模，台灣光罩董事會前天決議，以現金向美祿科技股東取得美祿科技流通在外股權，每股收購對價不高於24元，最高收購股數為1052萬7143股，總金額以2.52億元為限，買賣交割日不晚於10月31日。

美祿科技為國內1家成立20多年的晶圓代工服務公司，已衍生出芯奇、芯巧的多角化代工服務的集團經營模式，董事長蔡文欽早年也服務過晶圓代工廠，創立公司以來，持續為台灣IC設計公司的大小客戶提供晶圓代工或開發新製程的投產服務，協助提高價格成本優勢，韓國晶圓代工廠東部、台灣世界先進（5347）、旺宏（2337）、鉅晶與中國中芯、無錫上華等，皆是美祿合作的晶圓廠商。

據了解，凌陽旗下投資公司持有美祿約200萬股，持股約20%，持有成本約每股11元，凌陽董事長黃洲杰與吳國精是舊識，應該會將持股出售給光罩，若以處分價格每股24元計算，約可獲處分利益2700萬元，可望挹注第4季財報。

業界推估，美祿目前股本1億多元，平均年營收約10億元上下， 屬於獲利公司，光罩若順利買下股權，有助擴大營運範圍，不再侷限成熟光罩服務；吳國精認為，美祿長期服務模式已被驗證可獲利，透過買下美祿，光罩將轉型提供客戶從設計、光罩、晶圓代工、封測，甚至到通路賣產品的「統包」服務，希望今年營收能做到倍增的目標。