威京前進東南亞 中石化會參與

2017-09-28

〔記者張慧雯／台北報導〕哈維颶風影響加上中國環保稽查嚴謹，AN（丙烯腈）供應吃緊，每公噸來到1730美元，CPL（己內醯胺）也同步上漲至每公噸1810美元，中石化（1314）總經理余建松表示，第3季會比第2季好，至於第4季CPL與AN價格應該都還不錯，但中石化目前都有廠房進行歲修；此外，威京集團的南向開發計畫，中石化也會參與，估計越南、緬甸明年可能就有動作。

余建松︰CPL與AN看好

余建松說，哈維颶風重挫美國AN產能，國際石化廠Ineos年產能百萬公噸產線停擺，而中國因環保稽查原因，導致平均開工率降低到75%，使得供給緊俏，中石化旗下的大社廠第3季開工率高達9成以上，預估第3季AN營收表現優於第2季，目前看起來今年中國AN沒有新產能開出，價格有機會維持高檔。至於CPL方面，余建松認為，第3季進入塑化業的傳統旺季，下游尼龍需求增加，中石化小港廠第3季CPL產量也寫下歷史新高，預估CPL第3季營收高於第2季，第4季價格應與第3季差不多，不過，他也說中石化安排小港廠和大社廠於10月各歲修15天，市場供給減少、價格有撐，但仍須小心中國福建申遠化工新增CPL產能約5萬公噸對市場價格的影響。

至於威京集團的南向開發計畫，余建松表示，計畫由中工（2515）領頭，在東南亞地區興建「工業園區」後，集團其他公司可參與開發案，如京華城可去設商場、中石化也能去投資等，慢慢把工業園區相關的生活機能都建置起來。